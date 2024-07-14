غزة...حماس تعلن سلامة الضيف والكيان الصهيوني يؤكد استمرار الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نتنياهو إن إعادة الأسرى لن تتم إلا بضغط عسكري وسياسي مزدوج، وأكد تمسكه بالشروط التي أعلنها للتوصل الى صفقة.

ومن جانبه، قال الحية إن الحركة أبدت المرونة الكافية وإن إسرائيل هي التي يجب أن ترد على الوسطاء وليس حماس.

وميدانيا، أعلنت كتائب القسام عن قتلها وجرحها أفراد قوة هندسة إسرائيلية بتفجير حقل ألغام بهم في حي الشوكة برفح. كما قالت إنها قتلت وجرحت أفراد قوة إسرائيلية باستهدافهم بقذيفتي أفراد بعد تحصنهم داخل مبنى قرب المقبرة شرقي رفح.

وأعلنت تدمير 3 دبابات في رفح وأوقعت رتل آليات إسرائيلية في كمين محكم واشتبكت مع الجنود الإسرائيليين قرب مسجد أبو ذر الغفاري.

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