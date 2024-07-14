صادرات إيران إلى العراق تنمو بنسبة 28% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب احصائيات مكتب غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة، بلغت صادرات إيران إلى العراق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الايراني نحو 3 مليارات دولار، أي نمت بنسبة 28% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضی .

وتشمل أهم 10 سلع صادرة من جمهورية إيران الإسلامية إلى العراق خلال هذه الفترة الغاز الطبيعي (1211 مليون دولار)، وقضبان الحديد أو الفولاذ (176 مليون دولار)، وبلاط السيراميك (56 مليون دولار)، والتفاح الطازج (50 مليون دولار)، وسبائك من الحديد والصلب (47 مليون دولار)، البطيخ (46 مليون دولار)، مبردات المياه المنزلية (45 مليون دولار)، الطماطم المزروعة (36 مليون دولار)، المستلزمات المنزلية والتنظيف (33 مليون دولار)، توربينات الغاز (27 مليون دولار).

كما بلغت واردات بلادنا من العراق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الايراني 108 ملايين دولار، أي بنمو بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتشمل أبرز السلع المستوردة من العراق خلال الفترة المذكورة: الذهب الخام (58 مليون دولار)، وسبائك الألمنيوم (10 ملايين دولار)، والإطارات (3 ملايين دولار)، والسيارات (3 ملايين دولار).

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