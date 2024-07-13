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١٣‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٥:٣٦ م

خلال استقباله علماء اهل السنة؛

الرئيس الايراني المنتخب يؤكد على ضرورة وحدة الاديان والاعراق للارتقاء بالبلاد

الرئيس الايراني المنتخب يؤكد على ضرورة وحدة الاديان والاعراق للارتقاء بالبلاد

اكد الرئيس الايراني المنتخب "مسعود بزشكيان" على ان الوحدة بين جميع الاديان والاعراق امر ضروري لمعالجة مشاكل البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استضاف اليوم الرئيس الايراني المنتخب الايراني، علماء ورجال الدين من اهل السنة في البلاد لتبادل الاراء والاطلاع على احتياجاتهم وطلباتهم .

وخلال هذا اللقاء اكد بزشكيان على ان ضرورة الوحدة بين جميع الاديان والاعراق ووضع الخلافات جانبا من اجل الارتقاء بالوطن وحل مشاكله.

وشدد: "إذا كانت لدينا خلافات على أعلى مستويات إدارة البلاد وبين المجموعات العرقية، فلن ننجز أي شيء وسنفشل جميعًا".

كما أعرب أحد علماء السنة الحاضرين في هذا اللقاء عن شكره للرئيس المنتخب، مشيراً إلى أن بزشكيان يهتم بجميع المواطنين بغض النظر عن العرق أو الدين أو المنطقة الجغرافية.

/انتهى/

رمز الخبر 1946466

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