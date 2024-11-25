صادرات الغاز الايراني الى العراق تتوقف بشكل مؤقت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت وزارة الكهرباء العراقية انها تنفذ حالياً خططها الاستراتيجية والطارئة لرفع قدرات المنظومة الكهربائية الوطنية وبجميع قطاعاتها ( إنتاجاً ونقلاً وتوزيع ) ، وتعيد العمل بالمشاريع المتلكئة والمتوقفة منذ سنوات عديدة لإستحصال طاقات توليدية كانت ضائعة وغير مستغلة لتحسين الانتاج ورفع معدلاته بما يناسب إستقرارية التجهيز ، معتمدة في ذلك بجزء من تشغيل محطاتها الأنتاجية على الغاز الوطني ، وجزءاً اخر منها على الوقود الوطني ، وأخر على الغاز المستورد ، ريثما تكتمل مشاريع الحكومة العاملة على تأهيل حقول الغاز الوطنية.

وتشير الوزارة إلى توقف امدادات الغاز الإيراني بالكامل لإغراض الصيانة لمدة ( ١٥ يوم بحسب الجانب الايراني ) عن بغداد والمنطقة الوسطى ومحافظات الفرات الاوسط ، مما أفقد المنظومة ( ٥٥٠٠ ميكا واط ) ،

وتابعت: "من المتفق ان تكون إطلاقات الغاز اليوم الأحد بواقع ( ٢٥ مليون متر مكعب / يومياً ) والان المدفوع هو ( ٧ مليون ) تم تحويله من بغداد والوسط للمنطقة الجنوبية".

وأوضحت: "عليه ستنسق وزارة الكهرباء وفق التوجيهات الحكومية مع وزارة النفط بشكل اعلى لتعويض ما خسرته المنظومة من غاز ، وتهيب الوزارة الجميع، مراعاة الظرف الخارج عن السيطرة والمحافظة على الأحمال لحين إكمال أعمال الصيانة ومعاودة ضخ الغاز بالكميات المطلوبة".

/انتهى/