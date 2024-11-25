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٢٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٠٢ م

صادرات الغاز الايراني الى العراق تتوقف بشكل مؤقت

صادرات الغاز الايراني الى العراق تتوقف بشكل مؤقت

توقفت إمدادات الغاز الايراني الى العراق بالكامل لإغراض الصيانة لمدة ١٥ يوم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت وزارة الكهرباء العراقية انها تنفذ حالياً خططها الاستراتيجية والطارئة لرفع قدرات المنظومة الكهربائية الوطنية وبجميع قطاعاتها ( إنتاجاً ونقلاً وتوزيع ) ، وتعيد العمل بالمشاريع المتلكئة والمتوقفة منذ سنوات عديدة لإستحصال طاقات توليدية كانت ضائعة وغير مستغلة لتحسين الانتاج ورفع معدلاته بما يناسب إستقرارية التجهيز ، معتمدة في ذلك بجزء من تشغيل محطاتها الأنتاجية على الغاز الوطني ، وجزءاً اخر منها على الوقود الوطني ، وأخر على الغاز المستورد ، ريثما تكتمل مشاريع الحكومة العاملة على تأهيل حقول الغاز الوطنية.

وتشير الوزارة إلى توقف امدادات الغاز الإيراني بالكامل لإغراض الصيانة لمدة ( ١٥ يوم بحسب الجانب الايراني ) عن بغداد والمنطقة الوسطى ومحافظات الفرات الاوسط ، مما أفقد المنظومة ( ٥٥٠٠ ميكا واط ) ،

وتابعت: "من المتفق ان تكون إطلاقات الغاز اليوم الأحد بواقع ( ٢٥ مليون متر مكعب / يومياً ) والان المدفوع هو ( ٧ مليون ) تم تحويله من بغداد والوسط للمنطقة الجنوبية".

وأوضحت: "عليه ستنسق وزارة الكهرباء وفق التوجيهات الحكومية مع وزارة النفط بشكل اعلى لتعويض ما خسرته المنظومة من غاز ، وتهيب الوزارة الجميع، مراعاة الظرف الخارج عن السيطرة والمحافظة على الأحمال لحين إكمال أعمال الصيانة ومعاودة ضخ الغاز بالكميات المطلوبة".

/انتهى/

رمز الخبر 1951196

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