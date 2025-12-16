حجم صادرات سلسلة الصلب ينمو بنسبة 41% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قد بلغت قيمة صادرات البلاد من منتجات الحديد وسلسلة الصلب أكثر من 5.3 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، بنسبة نمو بلغت 27%.

ويستمر الاتجاه التصاعدي في صادرات المواد الخام لسلسلة الصلب، حيث ارتفع حجم صادرات مركزات خام الحديد بنسبة 77% مقارنةً بالأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي.

وانخفضت حدة التراجع في صادرات قطاعات الصلب الطويلة خلال الأشهر الثمانية الماضية مقارنةً بالإحصاءات التراكمية للشهر السابق، من انخفاض بنسبة 14% إلى انخفاض بنسبة 9%.

