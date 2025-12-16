  1. إيران
حجم صادرات سلسلة الصلب ينمو بنسبة 41% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الايراني

 نشرت جمعية منتجي الصلب الإيرانية إحصاءات صادرات سلسلة الصلب في البلاد للأشهر الثمانية الأولى من العام الايراني، والتي أظهرت ارتفاعًا في حجم صادرات الحديد والصلب بنسبة 31%، وزيادة في إجمالي حجم صادرات سلسلة الصلب بنسبة 41%.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قد بلغت قيمة صادرات البلاد من منتجات الحديد وسلسلة الصلب أكثر من 5.3 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، بنسبة نمو بلغت 27%.

ويستمر الاتجاه التصاعدي في صادرات المواد الخام لسلسلة الصلب، حيث ارتفع حجم صادرات مركزات خام الحديد بنسبة 77% مقارنةً بالأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي.

وانخفضت حدة التراجع في صادرات قطاعات الصلب الطويلة خلال الأشهر الثمانية الماضية مقارنةً بالإحصاءات التراكمية للشهر السابق، من انخفاض بنسبة 14% إلى انخفاض بنسبة 9%.

