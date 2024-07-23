  1. إيران
  2. الإقتصاد
٢٣‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:٤٩ م

إيران تستورد أكثر من 12 طناً من سبائك الذهب خلال 4 أشهر

إيران تستورد أكثر من 12 طناً من سبائك الذهب خلال 4 أشهر

استوردت إيران 12.260 طنا من سبيكة الذهب بقيمة 779 مليون دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني الحالي (21 مارس - 22 يونيو 2024).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أشارت إدارة الجمارك للجمهورية الإسلامية الايرانية إلى أنه تم استيراد 3.36 طن من سبيكة الذهب بقيمة 197 مليون دولار إلى البلاد في الأشهر الأربعة الأولى من العام التقويمي الإيراني السابق (21 مارس إلى 22 يونيو 2023)، مبينة زيادة كبيرة تصل إلى أربعة أضعاف.

وأضاف التقرير أنه تم استيراد أكثر من 90 بالمائة من سبائك الذهب إلى البلاد في هذه الفترة عبر مكتب الجمارك في مطار الإمام الخميني (رض) الدولي.

وكانت المكاتب الجمركية الأخرى في باشماق وتبريز ومشهد وبيرانشهر ويزد هي المكاتب الجمركية الأخرى التي سجلت واردات سبائك الذهب إلى البلاد في الفترة من 21 مارس إلى 22 يونيو 2024.

/انتهى/

رمز الخبر 1946777

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات