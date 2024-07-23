إيران تستورد أكثر من 12 طناً من سبائك الذهب خلال 4 أشهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أشارت إدارة الجمارك للجمهورية الإسلامية الايرانية إلى أنه تم استيراد 3.36 طن من سبيكة الذهب بقيمة 197 مليون دولار إلى البلاد في الأشهر الأربعة الأولى من العام التقويمي الإيراني السابق (21 مارس إلى 22 يونيو 2023)، مبينة زيادة كبيرة تصل إلى أربعة أضعاف.

وأضاف التقرير أنه تم استيراد أكثر من 90 بالمائة من سبائك الذهب إلى البلاد في هذه الفترة عبر مكتب الجمارك في مطار الإمام الخميني (رض) الدولي.

وكانت المكاتب الجمركية الأخرى في باشماق وتبريز ومشهد وبيرانشهر ويزد هي المكاتب الجمركية الأخرى التي سجلت واردات سبائك الذهب إلى البلاد في الفترة من 21 مارس إلى 22 يونيو 2024.

/انتهى/