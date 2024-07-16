باقري كني يناقش مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة اخر تطورات القضايا الاقليمية والدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية بالوكالة علي باقري، على هامش رحلته إلى نيويورك لحضور اجتماع مجلس الأمن بشأن فلسطين والتعددية، برئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وناقشا القضايا الإقليمية والدولية.

وفي هذا اللقاء، ثمن رئيس الجمعية العامة الدور البناء الذي تقوم به إيران في المنطقة، خاصة في توفير الاستقرار والأمن في المنطقة من خلال تطوير العلاقات مع دول الجوار والمنطقة.

ومن جانب اخر أعرب القائم بأعمال وزير الخارجية، في معرض الإشارة إلى آخر التطورات في فلسطين وغزة وجرائم الكيان الصهيوني، عن تقديره لجهود الجمعية العامة ورئاسة هذه الجمعية فيما يتعلق بالموافقة على القرارات البناءة وإجراءات الجمعية لدعم فلسطين ووقف الاعتداءات والإبادة الجماعية في غزة.

ودعا باقري إلى زيادة الجهود الفعالة لوقف الهجمات ضد أهل غزة وجرائم الكيان الصهيوني في الإبادة الجماعية لشعب غزة. وفي هذا اللقاء، وبينما أوضح عملية تعاون إيران مع المنظمات الدولية، أعرب عن تقديره لجهود الجمعية العامة في التعامل مع العقوبات الأحادية الجانب.

وأعرب رئيس الجمعية العامة، رغم تأكيده على استمرار التدابير المتخذة ضد الأحادية، عن أمله في أن تكلل هذه الجهود بالنجاح.

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