باقري كني: أمريكا عائق جدي أمام إنهاء الجرائم الصهيونية في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني علي باقري كني، الذي زار نيويورك على رأس وفد للمشاركة في اجتماعين لمجلس الأمن بشأن فلسطين والتعددية، للصحفيين: سيعقد المجلس اجتماعا بشأن التعددية يوم الثلاثاء وسيعقد اجتماعا بشأن فلسطين يوم الأربعاء. وأشار إلى أن القضيتين مهمتان للعالم والعلاقات الدولية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بطرق مختلفة، وأشار: في حالة فلسطين، تجري إبادة جماعية موضوعية ومفتوحة في غزة منذ 9 أشهر. لقد كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما لاعبا فاعلا في المجالات السياسية والقانونية والدبلوماسية العامة للقضية الفلسطينية، إلى جانب الحركات والأنشطة الأخرى.

استخدام قدرة مجلس الأمن في الدفاع عن الشعب الفلسطيني

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية: شارك الشهيد أمير عبد اللهيان في الأشهر القليلة الماضية في اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الأمن ولعب دورا فعالا في شرح الحقائق التي تجري في فلسطين وغزة. وتابع هذا الدبلوماسي الإيراني الكبير: في هذه المرحلة، تخطط جمهورية إيران الإسلامية لاستخدام قدرة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للدفاع عن حقوق الأمة الفلسطينية ومواقفها ووجودها، وكذلك لشرح جرائم الكيان الصهيوني.

أمريكا عائق جدي أمام إنهاء جرائم الصهاينة

وذكر علي باقري الآليات الموجودة على الساحة الدولية بما فيها مجلس الأمن سواء على شكل الاجتماع الذي سيعقد يوم الأربعاء أو على شكل الآليات المتعددة الأطراف والاجتماعات الثنائية لإنهاء الجريمة والإبادة الجماعية في غزة وشعبها.

كما أشار رئيس السلك الدبلوماسي إلى أن مسألة التعددية هي حقيقة تم التعبير عنها على الساحة الدولية منذ سنوات، وذكر أن الأحادية الأمريكية لا تستطيع تحقيق السلام والاستقرار والأمن في العالم فحسب، لقد أدى الاهتمام الأميركي بالساحة الدولية إلى طريق مسدود في التعامل مع القضايا الدولية المهمة. ومثال واضح على ذلك الجريمة التي ارتكبها الصهاينة في غزة، وأصبح الأمريكان عائقا جديا أمام إنهاء جرائم الصهاينة.

مشيراً إلى أن التعددية هي بديل حقيقي وخيار يمكن أن يوفر حلولاً للقضايا والمشاكل والمعضلات الدولية، وأضاف هذا الدبلوماسي الإيراني الكبير: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدرس عضويتها في الآليات المتعددة الأطراف مثل: بريكس وشانغهاي وخلال الفترة القليلة الماضية لقد أظهرت منذ سنوات أنها قادرة على لعب دور في هذا المجال.

التشاور مع المسؤولين الحاضرين في اجتماع مجلس الأمن

وقال باقري: سنستخدم قدرة مجلس الأمن لتسليط الضوء على دور ومكانة التعددية من أجل حل القضايا والمعضلات الدولية.

وصرح القائم بأعمال وزير الخارجية: بالإضافة إلى هذين الاجتماعين، سنلتقي بنظراء من الدول الأخرى الذين سيكونون حاضرين في هذا الاجتماع، وسنستخدم نهج وسياسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحافل الدولية الهامة.

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