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٢٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:١٣ ص

وزارة النفط: لا علاقة للناقلتين المتضررتين قبالة سواحل سنغافورة بإيران

وزارة النفط: لا علاقة للناقلتين المتضررتين قبالة سواحل سنغافورة بإيران

أعلنت وزارة النفط الايرانية في بيان رسمي أنه لم تكن أياً من الناقلات المتضررة قبالة سواحل سنغافورة تابعة لإيران او تحمل النفط الخام الإيراني.

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان ناقلتا نفط اصطدمتا على سواحل سنغافورة صباح أمس (الجمعة)، وسرعان ما زعمت بعض وسائل الإعلام مثل رويترز وبلومبرغ أن ناقلة النفط العملاقة التي تضررت في هذا الحادث كانت تحمل مليوني برميل من النفط الخام الإيراني إلى الصين.

وعقب هذه المزاعم، أعلنت وزارة النفط الايرانية في بيان رسمي: "أن أياً من الناقلات المتضررة ليست لها علاقة بإيران".

وأضافت كما أن شحنة النفط الخام لأي من هاتين الناقلتين المتضررتين لا علاقة لها بإيران ولا تنتمي إلى إيران.

وبحسب الوثائق المنشورة، فإن الناقلة العملاقة "سيريز 1" تحمل علم الدولة الجزيرة "ساو تومي وبرينسيبي" الواقعة في خليج غينيا غرب القارة الأفريقية. والناقلة الأخرى اصطدمت بهذه الناقلة العملاقة هي ناقلة سنغافورية.

وليس من الواضح، ما الهدف والنية من إسناد حمولة ناقلة النفط العملاقة هذه إلى إيران من قبل وسائل الإعلام الغربية.

/انتهى/

رمز الخبر 1946667

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