كنعاني: " الدمار" هو الوجهة النهائية للكيان الإسرائيلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب "ناصر كنعاني"، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على حساب المستخدم الخاص به على موقع X: خلال ما يقرب من عشرة أشهر من الهجوم الغاشم للكيان الصهيوني على غزة، قُتل نحو 8600 طالب وأكثر واستشهد أكثر من 500 من أعضاء هيئة التدريس.

وتابع: مع إغلاق المدارس وإيواء اللاجئين في المباني والمدارس التعليمية، لا تزال هذه الأماكن تتعرض لهجمات الجيش الإرهابي التابع للكيان الإسرائيلي كأهداف حرب تحت ذرائع كاذبة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "في الجريمة الأخيرة، تم استهداف مدرسة الفلاح" في حي الزيتون بمدينة غزة، بقصف هذا الكيان، والذي خلف عشرات الشهداء والجرحى.

وقال كنعاني: على قادة الكيان الفصل العنصري الإسرائيلي المجرمين ومؤيديهم الغربيين أن يعلموا أن أياً من هذه الأعمال الإجرامية لا يمكن أن يعوض عن إخفاقاتهم الاستراتيجية ضد الشعب الفلسطيني الصابر والمقاوم.

ونوه: "بالنسبة لكيان ليس لديه أي طريق للبقاء سوى اللجوء إلى الجريمة، فإن الدمار هو وجهته النهائية والمقصد الأقرب له".

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