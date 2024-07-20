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٢٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١:٣٢ م

كنعاني: " الدمار" هو الوجهة النهائية للكيان الإسرائيلي

كنعاني: " الدمار" هو الوجهة النهائية للكيان الإسرائيلي

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، بالنسبة لكيان ليس لديه أي طريق للبقاء سوى اللجوء إلى الجريمة، فإن الدمار هو وجهته النهائية وأقرب وجهة له.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب "ناصر كنعاني"، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على حساب المستخدم الخاص به على موقع X: خلال ما يقرب من عشرة أشهر من الهجوم الغاشم للكيان الصهيوني على غزة، قُتل نحو 8600 طالب وأكثر واستشهد أكثر من 500 من أعضاء هيئة التدريس.

وتابع: مع إغلاق المدارس وإيواء اللاجئين في المباني والمدارس التعليمية، لا تزال هذه الأماكن تتعرض لهجمات الجيش الإرهابي التابع للكيان الإسرائيلي كأهداف حرب تحت ذرائع كاذبة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "في الجريمة الأخيرة، تم استهداف مدرسة الفلاح" في حي الزيتون بمدينة غزة، بقصف هذا الكيان، والذي خلف عشرات الشهداء والجرحى.

وقال كنعاني: على قادة الكيان الفصل العنصري الإسرائيلي المجرمين ومؤيديهم الغربيين أن يعلموا أن أياً من هذه الأعمال الإجرامية لا يمكن أن يعوض عن إخفاقاتهم الاستراتيجية ضد الشعب الفلسطيني الصابر والمقاوم.

ونوه: "بالنسبة لكيان ليس لديه أي طريق للبقاء سوى اللجوء إلى الجريمة، فإن الدمار هو وجهته النهائية والمقصد الأقرب له".

/انتهى/

رمز الخبر 1946674

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