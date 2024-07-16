  1. إيران
  2. السياسة
١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:٢٦ م

طهران تدين حادث إطلاق النار خلال مراسم العزاء في سلطنة عمان

طهران تدين حادث إطلاق النار خلال مراسم العزاء في سلطنة عمان

ادان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، حادث إطلاق النار خلال مراسم العزاء في عمان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، أدان حادث إطلاق النار الليلة الماضية في مراسم عزاء سيد الشهداء (ع) في مسقط، والذي أسفر عن استشهاد أربعة أشخاص، ووصف هذا الهجوم بالمثير للخلاف.

وأعرب عن دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحكومة وشعب سلطنة عمان بوجه التيارات الانقسامية.

وسأل المتحدث باسم وزارة الخارجية الله تعالى الرحمة وعلو الدرجات لشهداء هذا الحادث والصبر والأجر لذويهم.

واستشهد 22 شخصًا وأصيب آخرون بجروح مختلفة في هجوم إرهابي صباح اليوم الثلاثاء 16/07/2024، شنه مسلحون إرهابيون على مجلس عزاء حسيني إحياءً لمناسبة عاشوراء في السلطنة العُمانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1946563

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات