مخبر يشيد بعمل القوات المسلحة في ادارة البلاد والقادة يثمنون الخدمات التي قدمتها حكومة الشهيد رئيسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة والقائد العام للجيش والقائد العام للحرس الثوري والقائد العام للشرطة ووزير الدفاع حضر مكتب محمد مخبر قبل ظهر اليوم السبت، واعربوا عن تقديرهم للخدمات التي قدمها الرئيس الايراني الراحل الشهيد ابراهيم رئيسي وحكومته خلال فترة رئاسته.

وقال باقري بعد هذا اللقاء: "إن فترة الحكومة الـ13 كانت حقاً فترة مميزة للقاعدة الدفاعية للبلاد وقدرة القوات المسلحة على الدفاع عن البلاد وتأمينها".

وأضاف: "مقارنة بالحكومات السابقة، اتخذت الحكومة الـ13 المزيد من الإجراءات في تعزيز قطاع الدفاع والأمن، مع الأخذ في الاعتبار مدة مسؤوليتها البالغة ثلاث سنوات، وتحملت أعباء ثقيلة للغاية".

وقال القائم بأعمال رئيس الجمهورية بدوره في هذا الاجتماع: "إن القوات المسلحة كانت حقًا أحد ذراع البلاد الاكثر فعالية في إدارة الشؤون، وحيثما واجهت الحكومة نقصًا، جاءت إدارة القوات المسلحة لمساعدة الحكومة دون أي توقعات"، مؤكدا: "نتقدم بالشكر الجزيل لكافة القوات المسلحة".

كما ثمن القادة الأعلى للقوات المسلحة للبلاد الجهود الفعالة التي يبذلها الدكتور محمد مخبر لإدارة أوضاع البلاد وخاصة نجاح إجراء الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في فترة قصيرة مدتها 50 يوما، في ظل الأيام الصعبة التي أعقبت استشهاد الرئيس الراحل الشهيد رئيسي.

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