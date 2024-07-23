الحرس الثوري يضبط ناقلة نفط اجنبية تحمل وقودا مهربا

وافادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت العلاقات العامة للمنطقة البحرية الثانية للحرس الثوري الإيراني، عن ضبط ناقلة نفط اجنبية كانت تحمل أكثر من مليون و500 ألف لتر من الوقود المهرب تحت علم توغو و12 من أفراد طاقمها في المياه الاقليمية للخليج الفارسي.

وأوضحت: "انها ضبطت قوات الحرس الثوري مساء يوم الإثنين، ناقلة نفط كانت تحمل أكثر من مليون وخمسمائة لتر من النفط المهرب وتكون لها العلامة التجارية "betl guse" بعلم دولة توغو الإفريقية، وكانت متورطة في تهريب الوقود، في المياه الاقليمية للخليج الفارسي بأمر من السلطة القضائية".

وتابعت العلاقات العامة للحرس الثوري: "تم نقل هذه السفينة مع طاقمها المكون من 12 فردًا من الهند وسريلانكا إلى مرسى بوشهر وهي تحت المراقبة".

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