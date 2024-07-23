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٢٣‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٩:٥٤ ص

الحرس الثوري يضبط ناقلة نفط اجنبية تحمل وقودا مهربا

الحرس الثوري يضبط ناقلة نفط اجنبية تحمل وقودا مهربا

أعلن الحرس الثوري عن ضبط ناقلة نفط اجنبية تحمل أكثر من 1.5 مليون لتر من الوقود المهرب تحت علم دولة توغو و12 من أفراد طاقمها في المياه الاقليمية للخليج الفارسي.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت العلاقات العامة للمنطقة البحرية الثانية للحرس الثوري الإيراني، عن ضبط ناقلة نفط اجنبية كانت تحمل أكثر من مليون و500 ألف لتر من الوقود المهرب تحت علم توغو و12 من أفراد طاقمها في المياه الاقليمية للخليج الفارسي.

وأوضحت: "انها ضبطت قوات الحرس الثوري مساء يوم الإثنين، ناقلة نفط كانت تحمل أكثر من مليون وخمسمائة لتر من النفط المهرب وتكون لها العلامة التجارية "betl guse" بعلم دولة توغو الإفريقية، وكانت متورطة في تهريب الوقود، في المياه الاقليمية للخليج الفارسي بأمر من السلطة القضائية".

وتابعت العلاقات العامة للحرس الثوري: "تم نقل هذه السفينة مع طاقمها المكون من 12 فردًا من الهند وسريلانكا إلى مرسى بوشهر وهي تحت المراقبة".

/انتهى/

رمز الخبر 1946763

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