إيران تحصل على 162 ميدالية في أولمبياد الفيزياء العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن وزير التعليم والتربية الايراني، رضامراد صحرائي عن حصول ايران على 162 ميدالية في أولمبياد الفيزياء العالمي طوال العقود الاربعة الماضية اي بعد انتصار الثورة الاسلامية.

وقال وزير التعليم والتربية: "إن تحقيق 63 ميدالية ذهبية و31 ميدالية فضية و68 ميدالية برونزية في أولمبياد الفيزياء العالمي هو نتيجة لجهود الطلاب الإيرانيين في العقود الأربعة الماضية".

وأضاف رضامراد صحرائي: "الحصول على 12 شهادة شرف وتواجد إيران ضمن أول 5 فرق في العالم في أولمبياد الفيزياء العالمي من الإنجازات الأخرى في هذا المجال".

وتابع: "يعتبر الحائزون على الميداليات الإيرانية في أولمبياد الفيزياء العالمي من الأساتذة البارزين في هذا المجال في جامعات إيران وبعض الدول الأخرى، كما أنهم من مبدعي الاقتصاد والصناعة في البلاد".

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