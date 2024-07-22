مجازر للاحتلال الصهيوني في خان يونس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استشهد 14 فلسطينياً وأصيب العشرات، منذ ساعات الصباح بفعل غارات جوية استهدف منازل لعائلة أبو حرب، والقهوجي، والبريم.

كما أصيب العشرات من المواطنين في قصف جوي ومدفعي استهدف بلدة القرارة شمال خان يونس، ومنطقتي وسط البلد والشيخ ناصر وسط المدينة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول 14 شهيداً إلى مجمع ناصر الطبي من بينهم 6 أطفال و 4 سيدات، وأكثر من 36 إصابة بينها حالات خطيرة.

في حين ذكرت مصادر طبية في المجمع الطبي، بأن من بين الشهداء 6 من عائلة “أبو حرب”.

ووجه المجمع مناشدات عاجلة للمواطنين بضرورة التبرع بالدم، “نظراً للنقص الحاد والكبير في وحدات الدم، ما يشكل تهديداً خطيراً لحياة المرضى والمصابين في ظل المجازر المستمرة والتي تنفذها قوات الاحتلال بحق الأبرياء والمدنيين”.

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