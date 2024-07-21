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٢١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:٠١ م

وزارة الصحة تعلن عن 64 شهيدًا و105 إصابات بعدوان الاحتلال على غزة في 24 ساعة

وزارة الصحة تعلن عن 64 شهيدًا و105 إصابات بعدوان الاحتلال على غزة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 64 شهيدا و 105 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت الوزارة في تحديثها اليومي ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38983 شهيدا و 89727 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت: لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وتشن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 70 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.

/انتهى/

رمز الخبر 1946708

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