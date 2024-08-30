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٣٠‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٤:٠٤ م

دمار هائل وشهداء.. الاحتلال ينسحب من معظم مناطق وسط وشرق خان يونس

دمار هائل وشهداء.. الاحتلال ينسحب من معظم مناطق وسط وشرق خان يونس

انسحب الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، من معظم مناطق وسط وشرق خان يونس جنوب قطاع غزة، مخلفاً وراءه دماراً هائلاً.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر مطلعة في غزة، عن انتشال جثامين عدد من الشهداء من المنطقة بعد انسحاب "جيش" الاحتلال منها.

واستشهد، فجر اليوم، 5 مواطنين بينهم طفل، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق خان يونس، وفي مخيم جباليا شمال القطاع.

وصرحت المصادر في غزة عن استهداف طائرات الاحتلال منزلاً في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين.

كما استشهد مواطنان، أحدهما طفل، جرّاء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي شقةً سكنيةً قرب مفترق الهوجا في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 54 فلسطينياً في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة، منذ فجر الخميس، تركزت على منازل في مدينة غزة، ومخيمات الشاطئ والنصيرات، ودير البلح.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ329، وسط مواصلة قوات الاحتلال عدوانها براً وبحراً وجواً على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40602 وموطنان، وإصابة 93855 فلسطينياً في حصيلة غير نهائية.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1948025

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