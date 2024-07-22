في المناورات المشتركة في بحر قزوين..تنفيذ عملية إطفاء الحرائق من قبل فرق الإنقاذ الإيرانية والروسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نفذت فرق الإنقاذ الإيرانية والروسية خلال مناورات الإغاثة والإنقاذ والأمن البحري المشتركة في بحر قزوين لعام 2024، عملية اطفاء الحرائق.

وقال المتحدث الرسمي باسم المناورات المشتركة، الكابتن عباس حسني : "استمراراً للمراحل الرئيسية لمناورات الاغاثة والإنقاذ والأمن البحري 2024، بحضور القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية نفذت الوحدات العائمة والطائرة التابعة للبلدين، وفق السيناريو المحدد، عملية إطفاء الحريق وإنقاذ الموظفين المصابين وإصلاح الأضرار التي لحقت بالسفينة التجارية".

وأضاف: "في هذه المرحلة من التمرين، وبعد إرسال رسالة الطوارئ للسفينة التي تشتعل فيها النيران، تم أولاً تحديد منطقة العملية وتفتيشها بواسطة مروحيات تابعة لبحرية الجيش، ومن ثم أرسلت مدمرة "شيلد" القاذفة للصواريخ العوامات لتنفيذ عملية إطفاء الحريق".

وأضاف المتحدث باسم المناورات: "إن قوات العمليات الخاصة التابعة لبحرية الجمهورية الإسلامية الإيرانية هبطت على السطح العائم من الجو والارض وقامت بعمليات إغاثة المصابين ونقلهم إلى المراكز الطبية. كما نفذت القوات المشاركة في التمرين عملية إطفاء الحريق للسفينة المتضررة، وأخيراً تمت عملية سحب السفينة التجارية إلى المرسى الآمن بنجاح".

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