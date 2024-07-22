سفير إيران لدى تركمانستان يزور منطقة سرخس الاقتصادية الخاصة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام علي مجتبي روزبهاني سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى تركمانستان والوفد المرافق له بزيارة منطقة سرخس الاقتصادية الخاصة والموانئ والجمارك الحدودية وسد دوستي على الحدود المشتركة مع تركمانستان اليوم الاثنين.

وفي هذه الزيارة الميدانية، وأثناء الاطلاع على الوضع المروري في معبر سرخس الحدودي، بهدف التباحث وتبادل الآراء حول سبل تسهيل حركة المرور وحل المشاكل المحتملة، تم عقد اجتماع بحضور مديري ومسؤولي المنطقة وممثلي شركات النقل.

وتأتي الزيارة إلى حدود سرخس استمرارا لسلسلة الزيارات الميدانية التي يقوم بها السفير والخبراء الاقتصاديون في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى المنافذ الحدودية مع دولة تركمانستان.

وفي الأشهر الأخيرة، تمت زيارات مماثلة إلى حدود لطف آباد وباجكيران، وستظل الزيارات الدورية لجميع المعابر المشتركة بين البلدين على جدول أعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تركمانستان.

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