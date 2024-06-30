حزب الله يستهدف مقرات العدو الصهيوني في الشمال المحتل بصواريخ ثقيلة

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - اليوم الأحد، شنّها هجوماً جوياً بسرب من الطائرات المسيّرة الانقضاضية على مقرّ كتيبة المدرعات التابعة للواء "188" في ثكنة "راوية" في الجولان السوري المحتل.

وأكّدت المقاومة أنّ الهجوم استهدف مبنى القيادة في ثكنة "راوية" وأماكن ‏تموضع ضباطها وجنودها وتمت إصابتها إصابةً مباشرة.

وفي بيانين منفصلين، استهدفت المقاومة الإسلامية المشغل ‏العسكري، ومقر قيادة كتيبة السهل، التابعين لِثكنة "بيت هلل"، عبر صواريخ "فلق"، مؤكّدةً تحقيق إصابتهما إصابات مباشرة، مما أدى إلى تدمير جزء من الهدفين، ووقع فيهما إصابات مؤكدة.

كما استهدفت المقاومة الإسلامية مقر قيادة الفرقة "91" في ثكنة ‏"برانيت" بصاروخ بركان ثقيل، فَأُصيبت إصابةً مباشرة ودُمر جزءٌ منها، ووقع فيها إصابات مؤكدة.

كذلك، استهدفت المقاومة الإسلامية مبنيين يستخدمهما جنود العدو، الأول ‏في مستعمرة "يرؤون"، والثاني في مستعمرة "المطلة"، والاستهدافين عبر الأسلحة المناسبة، وأصابوهما إصابةً مباشرة.‏

وأكّدت المقاومة أنّ عملياتها تأتي دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدات ‏كفركلا، وحولا، بالإضافة إلى بلدة الطيبة.