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٢٤‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٨:٤٧ ص

المقاومة العراقية تهاجم هدفا حيويا في إيلات بالطيران المسيّر

المقاومة العراقية تهاجم هدفا حيويا في إيلات بالطيران المسيّر

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأربعاء، مهاجمة هدف حيوي في إيلات بجنوب "إسرائيل" بواسطة الطيران المسيّر، مؤكدة "استمرار العمليات بدك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في فلسطين، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الاربعاء 24 يوليو 2024، هدفا حيويا في شمال أم الرشراش "ايلات" المحتلة بواسطة الطيران المسيّر".

وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد أكدت فجر الأحد الماضي، أنها استهدفت هدفا حيويا في مدينة إيلات بالطيران المسير، مؤكدة استمرارها في عملياتها بوتيرة متصاعدة.

ومع انتقال القوات اليمنية إلى "المرحلة الخامسة" من التصعيد مع الإحتلال، عبر استهدافهم تل أبيب بطائرة مسيرة وانفجارها مخلفة قتيلا وإصابات، وما تبع ذلك من قصف إسرائيلي على محافظة الحديدة اليمنية ما أسفر عن شهداء وجرحى، أكدت كتائب حزب الله العراقية "دعمها واستعدادها الدائم للوقوف صفا واحدا بكل ساحات المواجهة ضد العدو".

/انتهى/

رمز الخبر 1946796

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