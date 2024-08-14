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١٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٧:٤١ م

استقبال حافل للمنتخب الايراني للمصارعة الحرة بعد تألقهم في اولمبياد باريس

استقبال حافل للمنتخب الايراني للمصارعة الحرة بعد تألقهم في اولمبياد باريس

استقبال حافل لأعضاء المنتخب الايراني للمصارعة الحرة في مطار "الإمام الخميني" بعد تألقهم في اولمبياد باريس.

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رمز الخبر 1947500

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