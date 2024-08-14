https://ar.mehrnews.com/news/1947500/ ١٤/٠٨/٢٠٢٤، ٧:٤١ م رمز الخبر 1947500 إيران الرياضة إيران الرياضة ١٤/٠٨/٢٠٢٤، ٧:٤١ م استقبال حافل للمنتخب الايراني للمصارعة الحرة بعد تألقهم في اولمبياد باريس استقبال حافل لأعضاء المنتخب الايراني للمصارعة الحرة في مطار "الإمام الخميني" بعد تألقهم في اولمبياد باريس. تحميل 22 MB تحميل 3 MB رمز الخبر 1947500 کپی شد محتوى ذات صلة ايران تحرز لقب الوصافة في بطولة العالم للمصارعة الحرة بولاية ايوا المنتخب الايراني يتربع على عرش بطولة آسيا لمصارعة الحرة 2019 لفئة الشباب منتخب الشباب الايراني للمصارعة الحرة يفوز بلقب بطولة آسيا سمات المنتخب الايراني للمصارعة الحرة المصارعة الحرة اولمبياد باريس
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