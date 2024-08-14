استقبال حافل للمنتخب الايراني للمصارعة الحرة بعد تألقهم في اولمبياد باريس

استقبال حافل لأعضاء المنتخب الايراني للمصارعة الحرة في مطار "الإمام الخميني" بعد تألقهم في اولمبياد باريس.