تعيين العميد نائيني متحدثاً جديداً باسم الحرس الثوري الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه باقتراح من ممثل قائد الثورة الإسلامية، حجة الإسلام عبد الله حاج صادقي وتأييد القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، عين العميد نائيني متحدثًا جديدًا ونائبًا لرئيس إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإسلامي.

وحل العميد نائيني محل المتحدث السابق باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف، الذي خدم في هذا المنصب لفترة طويلة.

وبموجب مرسوم اخر، عين القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، العميد رمضان شريف رئيسًا جديدًا لمركز أبحاث ووثائق الدفاع المقدس.

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