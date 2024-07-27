غزة...قصف إسرائيلي مكثف على القطاع والمقاومة تستهدف الاحتلال بعمليات متعددة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت مصادر طبية إن 26 شهيدا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس منذ صباح أمس الجمعة.

وقال المصادر ان دبابات إسرائيلية أطلقت الرصاص الحي على خيام النازحين بمنطقة قيزان رشوان جنوبي خان يونس.

وأفادت المصادر باستشهاد 5 أشخاص بينهم امرأتان، بعد قصف قوات الاحتلال منزلا في عبسان شرقي خان يونس. كما انتشل مواطنون جثامين 6 شهداء من شارع صلاح الدين شرقي المدينة. وأصيب عدد من الشبان برصاص قناص على دوار بلدة بني سهيلا.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة لطائرة إسرائيلية استهدفت تجمعا للمواطنين بشارع الأرنب في منطقة الكتيبة بخان يونس، وشهدت مناطق متفرقة شرقي خان يونس غارات جوية وقصفا مدفعيا استهدف منازل ومنشآت تجارية ما أدى إلى تدميرها.

وفي وسط القطاع، صرحت المصادر باستشهاد 5 أشخاص بينهم 3 أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة القطشان ببلدة الزوايدة.

و إن 4 أشخاص بينهم أطفال أُصيبوا جراء استهداف طائرة إسرائيلية لمنزل عائلة عزيزة غرب النصيرات، وأضاف أن المصابين نُقلوا إلى مستشفى العودة في المخيم.

كما أفادت المصادر باستشهاد 3 أشخاص وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي على شقة بمدينة غزة، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية شنت تجاه تجمع للمواطنين بمحيط فندق الأمل غرب مدينة غزة، بحسب الدفاع المدني.

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