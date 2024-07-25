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٢٥‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:٤٦ م

بزشكيان: سأقدم التشكيلة الوزارية لمجلس الشورى بعد مراسم التنصيب

بزشكيان: سأقدم التشكيلة الوزارية لمجلس الشورى بعد مراسم التنصيب

قال الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان انه سيقوم باسرع وقت ممكن بتقديم وزارته الى مجلس الشورى الاسلامي لنيل الثقة وذلك بعد مراسم التصديق على رئاسته وحفل تنصيبه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شرح بزشكيان في مقابلة اجراها مع الموقع الالكتروني لمكتب حفظ ونشر اعمال اية الله العظمى الخامنئي KHAMENEI.IR، شرح توجهات حكومته بشان التعامل مع القطاعات المختلفة للبلاد وكذلك معايير انتخاب اعضاء مجلس الوزراء والسياسات والتوجهات العامة للحكومة للسنوات الاربع المقبلة لحفظ استقرار البلاد وتجنب التوترات والتصعيد في الاجواء العامة لمعالجة قضايا الناس والاولويات الثقافية والاقتصادية للحكومة الرابعة عشرة.

وتطرق الرئيس المنتخب الى المعايير والمواصفات العامة لانتخاب الوزراء واعضاء مجلس الوزراء قائلا انه بعد اقامة مراسم التصديق على رئاسته وحفل التنصيب، سيبذل قصارى جهده لتقديم تشكيله الوزراي لمجلس الشورى الاسلامي لنيل الثقة.

يذكر ان مراسم التصديق على مرسوم رئيس الجمهورية وبدء المهام الرسمية للرئيس المنتخب تقام يوم 28 الجاري بحضور قائد الثورة الاسلامية في حسينية الامام الخميني (رض) ويشارك فيها جمع من مسؤولي الدولة.

رمز الخبر 1946847

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