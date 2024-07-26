بزشكيان: التصفيق لنتنياهو المجرم في الكونغرس لا يطهره من قتل الأبرياء والأطفال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان معلقا على تصفيق نواب الكونغرس الاميركي لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، أن "التصفيق للمجرم لا يمكن أن يطهره من دماء الأبرياء والاطفال".



وقال بزشكيان في منشور على منصة "إكس" يوم الخميس: "لا يمكن تجاهل جريمة قتل الابرياء والاطفال، ولا يمكن تطهير المجرم عبر التصفيق له وقوفا.. دم البريء لن يترك الظالم أبدا". وسَیعلَمُ الّذینَ ظَلَموا أَي مُنقَلَبٍ ینقَلِبونَ.

هذا والقى نتانياهو مساء يوم الاربعاء كلمة في الكونغرس الامريكي الداعم الاساس له في جرائمه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة، حيث صفق له اعضاء الكونغرس له عدة مرات، بينما جمع كثير من الامريكيين كانوا في نفس الوقت يتظاهرون في محيط الكونغرس احتجاجا على وجود مجرم مثل نتانياهو في بلدهم.

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