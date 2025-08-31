الشيخ نعيم قاسم يبارك ويعزي باستشهاد الرهوي ورفاقه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح الشيخ قاسم في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن العدو لجأ إلى الإجرام ضد القادة المجاهدين في ميدان خدمة الناس لعجزه عن مواجهة القوات المسلحة والقادة المجاهدين في ‏الميدان العسكري، مشيراً إلى أن هذه الجريمة الصهيونية ستكون دافعاً إضافياً لثبات ‏الشعب اليمني والعبرة في نهاية الطريق حيث ‏الخزي والسقوط المذل للكيان الصهيوني.

ولفت البيان إلى أن العدوان الصهيوني على رئيس الحكومة اليمني ورفاقه الوزراء يظهر إفلاس العدو المجرم، ونمطه في التوحش وقتل الحياة ‏البشرية من دون ضوابط ولا قواعد، ولأنَّه عاجزٌ عن مواجهة القوات المسلحة والقادة المجاهدين المباشرين في ‏الميدان العسكري، لجأ إلى الإجرام بأبشع صورة ضد القادة المجاهدين في ميدان خدمة الناس. ‏

‏وأفاد أمين عام حزب الله، أن اليمن بقيادته وحكومته وشعبه وقواته المسلحة سيبقى البيرق المرفرف والمضيء في سماء العالم كمشعل ‏للحرية ونصرة فلسطين وغزة ومقاومة المحتلين والغزاة، وستكون هذه الجريمة الإسرائيلية دافعاً إضافياً لثبات ‏الشعب اليمني الذي عوَّدنا أن يقدم التضحيات ويزداد عطاءً كلما قدَّم الشهداء، والعبرة في نهاية الطريق حيث ‏الخزي والسقوط المذل للكيان الصهيوني إن شاء الله تعالى والفشل الذريع للاستكبار العالمي والمتواطئين من حكام ‏منطقتنا، والنصر لفلسطين والقدس على يد شعب فلسطين ومقاومته والمقاومة في المنطقة وعلى رأسها اليمن ‏الشجاع والأبي. ‏

