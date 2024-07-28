كيان الاحتلال يقصف البقاع ويتوعد حزب الله "بدفع الثمن"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت صباح اليوم قرية مجدل شمس الدرزية في الجولان، وزعم إن حزب الله هو المسؤول عن الهجوم وسيدفع الثمن.

وأضاف أن إسرائيل ستتصرف بقوة عند الضرورة، وستستعمل كل الوسائل لإعادة سكان الشمال إلى ديارهم.

وفي تصريحات متزامنة، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي إن الجيش رفع جاهزيته إلى المستوى التالي للقتال في الشمال، وزعم إن الصاروخ الذي أطلقه حزب الله على مجدل شمس من نوع "فلق" برأس حربي يزن 53 كيلوغراما.

وكانت إسرائيل اتهمت مساء أمس السبت حزب الله بإطلاق صاروخ على القرية أسفر -وفق أحدث حصيلة- عن مقتل 12 شخصا وإصابة 40 آخرين حالة 17 منهم خطرة، ولكن الحزب نفى مسؤوليته عن القصف.

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