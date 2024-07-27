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٢٧‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:٥٧ م

صحة غزة: ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي لمستشفى تابع لاونروا إلى 30 قتيلا واكثر من 100 اصابة

صحة غزة: ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي لمستشفى تابع لاونروا إلى 30 قتيلا واكثر من 100 اصابة

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لمستشفى ميداني في مدرسة تؤوي نازحين بمدينة دير البلح وسط القطاع إلى 30 قتيلا وأكثر من 100 إصابة بينها حالات خطيرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في وقت سابق من اليوم السبت، أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة بمقتل 24 فلسطينيا في غارة إسرائيلية على نقطة طبية ومصلى داخل مدرسة تأوي نازحين تابعة لوكالة "الأونروا" شمال مدينة دير البلح وسط القطاع.

وقال المدير الطبي في مستشفى "شهداء الأقصى": "نستقبل عشرات الشهداء والجرحى منهم أطفال ونساء جراء استهداف نقطة طبية بدير البلح وسط قطاع غزة".

وأفاد المتحدث باسم المستشفى بأن "أكثر من 20 شهيدا حتى الآن إثر الغارة الإسرائيلية على دير البلح وأكثر من 60% من الإصابات التي وصلت المستشفى خطيرة".

وأضاف: "نحتاج بشدة للأدوية وللطواقم الطبية لتوفير الرعاية للمصابين، ونناشد المجتمع الدولي التدخل فورا لفتح المعابر لإدخال الأدوية للقطاع".

ومن جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن "جيش الاحتلال يرتكب مجزرة بقصف مستشفى ميداني في مدرسة خديجة بالمحافظة الوسطى".

وأضاف: "ندين بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال لهذه المجزرة المروعة ضد مستشفى ميداني".

وذكر: "نحمل الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية عن استمرار المجازر ضد المدنيين".

/انتهى/

رمز الخبر 1946894

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