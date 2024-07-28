حزب الله يقصف تموضعات لجنود الاحتلال في مستوطنتي المنارة وشتولا

وأفادت وكالة مهر للأمباء، انه استهدف حزب الله، اليوم الأحد، تموضعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي ونقاط انتشاره في مستعمرتي المنارة وشتولا، رداً على غارات ‌‌‌‌‏‌‌‌‏‌‌‏الاحتلال على البقاع وجنوب لبنان واستهدافه المنازل المدنية.

وأصابت المقاومة الإسلامية في لبنان تموضعات الاحتلال إصابةً مباشرةً، في مستعمرة المنارة، بحسب ما أعلن الإعلام الحربي، ما أدى إلى احتراقها وإصابة من فيها، وذلك دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، ورداً على ‌‌‌‌‏‌‌‌‏‌‌‏اعتداءات العدو على لبنان.

وأكد مراسل الميادين في لبنان قصف هدف إسرائيلي في "الجليل الغربي"، بنيران مباشرة من لبنان.

كما استهدفت المقاومة تموضعاً لقوّات الاحتلال ونقاط انتشاره في مستعمرة شتولا ‏ومحيطها بالأسلحة المناسبة، وأصابت أهدافها بشكل دقيق.

من جهتها، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط صاروخين في شتولا، إضافةً إلى إصابة مباشرة لمبنى واندلاع حريق في المكان.