رغم التسوية وتسليم السلاح 900 معتقل في حمص مجهولو المصير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بشأن العملية الأمنية في حمص، لوحظ "تجاوزات بحق الموقوفين على عكس التعامل الراقي من قبل السلطات في مناطق أخرى"، بحسب مراسل الميادين.

وأشار مراسل الميادين، إلى أنّه هناك أكثر من 900 معتقل في حمص، لا يزال مصيرهم مجهول، وذلك على الرغم من أنّه في السابق، "العديد منهم كانوا قد خضعوا للتسوية وحصلوا على بطاقات وأرقام للمراجعة".

وصباح الأحد، أكّدت مصادر محلية من مدينة حمص، مقتل سيدتين وإصابة شاب بجروح خطيرة من جراء اقتحام مجموعة مسلحة منزلهم في حيّ جب الجندلي، والاعتداء عليهم باستخدام السكاكين.

وكشف مراسل الميادين في سوريا، اليوم الأحد، أنّ قوات قسد أفشلت هجمات للجيش الوطني الموالي لتركيا على جبهتي سد تشرين ومسكنة في ريف حلب الشرقي، شمالي البلاد.

ويأتي هذا التطور، بعدما تعرّض سد تشرين لقصف من القوات التركية والفصائل المدعومة، منها خلال الساعات الماضية، وفق مراسلنا.

وفي التفاصيل، أفاد بأنّ "الجيش الوطني الموالي لتركيا، حاول التقدم على جبهتي سد تشرين وفي مسكنة، التي شهدت معارك عنيفة وقصفا جوياً تركياً".

كما لفت مراسل الميادين إلى أنّ قوات قسد "قصفت محطات ضخ المياه الواصلة إلى مدينة حلب"، وأكّدت القوات "مقتل نحو 100 مسلح من الجيش الوطني التابع لتركيا الذي اعترف بمقتل 25 من عناصره".

وجاء قصف "قسد" لمحطات ضخ المياه، بعد قصف من مسيّرات تركية استهدف وبشكل متتالٍ محيط محطة الكهرباء في بلدة الجرنية الواقعة غرب محافظة الرقة السورية، وتحديداً في الريف الجنوبي لسدّ تشرين، بحسب ما أفادت وكالة "هاوار" التّابعة لقوات "قسد".