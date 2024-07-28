في اجتماع لمجلس الوزراء.. بزشكيان يؤكد على تشكيل حكومة وحدة وطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، حضر مساء الأحد ، أول اجتماع لمجلس الحكومة بعد مراسم التنصيب الرئاسية، وفي ظل تكريمه ذكرى الشهداء وشكر جهود وخدمات أعضاء مجلس الوزراء، أضاف: من غير المفهوم بالنسبة لي أن يقال في بعض الأحيان أن بعض المسؤولين الحكوميين لديهم خلافات مع بعضهم البعض، لأن لدينا رؤية واضحة و سياسات محددة يجب أن نتجه نحوها، إذا كتبنا برنامجاً يكون علمياً ومنهجياً ومتسقاً مع النماذج العالمية الناجحة وذات الخبرة، وهناك إجماع على تنفيذه، فلا جدوى من وجود الخلافات والنزاعات بعد ذلك.

وبين أن التقوى تعني محاولة التحرك دون أخطاء واتخاذ القرار الصحيح وتنفيذه في سبيل الله، وقال الرئيس: أصل كل الخلافات والمجادلات هو اتباع اهواء الروح، وإذا تحلينا بالتقوى ونفذنا هذا المفهوم في الإدارة سوف تختفي الخلافات، وسوف تختفي النزاعات.

مبيناً أننا لن نأتي ببرنامج جديد، وإذا كانت البرامج الموجودة فيها مشاكل ولا تتوافق مع السياسات الموضوعة سنقوم بتصحيحها، وقال: لتحقيق الأهداف المرسومة يجب تشكيل حكومة تكون مظهراً للوحدة الوطنية، بعيدة عن الفئوية، لنصل إلى الهدف، و إذا تصرفنا على هذا النحو سنتمكن من التحرك وفق رغبات وتوقعات قائد الثورة.