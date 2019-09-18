الرئيس روحاني: الهجوم اليمني على منشآت النفط السعودية هو مجرد تحذير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني صرح في اجتماع اليوم (الأربعاء) أن الشعب اليمني الكبير في حالة تأهب ومستيقظ. وقال "إننا لا نريد صراعا في هذه المنطقة، لكن من الذي بدأ الصراع؟ اليمنيون لم يبدأوا، إنما السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية والكيان الصهيوني هم من بدأوا العدوان وشنوا الحرب ودمروا اليمن".

وأضاف الرئيس الإيراني، لكن اذا اظهر الشعب اليمني ردة فعل على ذلك أبدت تلك الدول استيائها، مشيرا الى عمليات اليمنيين الأخيرة، قائلاً، إنهم لم يستهدفوا مستشفى او مدرسة او سوقاً لتنزعجوا بل ضربوا مركزاً صناعياً لكي يحذروكم وتأخذوا العبر.

يتبع....