وفود أجنبية تصل إلى طهران للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية لبزشكيان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قد وصل صباح اليوم مسؤولون وشخصيات سياسية من مختلف الدول إلى طهران لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني مسعود بزشكيان.

وصول المبعوث الخاص لمنغوليا الى مطار الامام الخميني الدولي

ومن المفترض أن يشارك المبعوث الخاص لمنغوليا التانجرل الخاكواسورن في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس في مجلس الشورى الإسلامي يوم الثلاثاء، إلى جانب مسؤولين أجانب آخرين رفيعي المستوى.

وصول المبعوث الخاص لمالطا إلى طهران

وصل المبعوث الخاص لمالطا بائول ميفسود، إلى مطار الإمام الخميني الدولي صباح اليوم للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني.

وصول نائب رئيس البرلمان الغاني إلى طهران

وصل نائب رئيس البرلمان الغاني أندرو أسيامه إلى مطار الإمام الخميني الدولي على رأس وفد صباح اليوم.

وصول وزراء حكومة النيجر إلى طهران

دخل وزير الدفاع ساليفا مودي ووزير الخارجية بكاري يائو سانكاره ووزير ديوان دولة النيجر سومانا بوباكار مع وفد من هذا البلد الأفريقي إلى مطار الإمام الخميني الدولي للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس.

نائب وزير الخارجية الليبي يصل إلى طهران

وصل نائب وزير الخارجية الليبي نوري الكاسح إلى مطار الإمام الخميني الدولي لحضور مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني.

وصول وزير خارجية غامبيا الى طهران

وصل وزير خارجية غامبيا مامادو تانغارا إلى مطار الإمام الخميني الدولي على رأس وفد من هذا البلد الأفريقي لحضور حفل اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني.

وصول وزير الخارجية السوداني إلى طهران على رأس وفد

وصل وزير الخارجية السوداني حسين عوض الى مطار الامام الخميني الدولي صباح اليوم للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني.

وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها وزير خارجية هذا البلد الأفريقي الجديد إلى طهران هذا العام. واستؤنفت العلاقات السياسية بين طهران والخرطوم العام الماضي بعد توقف دام 8 سنوات.

نائب رئيس وزراء ميانمار يصل إلى طهران

وصل نائب رئيس الوزراء الميانماري تان سو إلى مطار الإمام الخميني الدولي صباح اليوم للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني.

وصول رئيس وزراء كوبا إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى

وصل رئيس الوزراء الكوبي مانوئل ماررو الى مطار الامام الخميني الدولي صباح اليوم للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني.

وكان في استقبال رئيس وزراء كوبا، الذي زار جمهورية إيران الإسلامية للمرة الأولى، وزير الصحة بهرام عين اللهي، ونائبة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة أنسيه خزعلي، لدى وصوله.

وصول المبعوث الإكوادوري الخاص إلى طهران

وصلت السيدة لوردس بوما بوما، المبعوثة الخاصة للإكوادور، إلى مطار الإمام الخميني الدولي صباح اليوم للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني.

وصول المبعوثة الخاصة لدومينيكا إلى طهران

وصل المبعوث الخاص للدومينيكا الویس عالم إلى مطار الإمام الخميني الدولي صباح اليوم للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني.

وصول المبعوث الخاص لكولومبيا إلى طهران

وصل المبعوث الخاص لكولومبيا خولیو آنیبال برفقة وفد من هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى مطار الإمام الخميني الدولي صباح اليوم للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني.

وصول وزير السياحة المدغشقري الى طهران

وصل جوئل راندریاماندرانتو، وزير السياحة في مدغشقر، إلى مطار الإمام الخميني الدولي صباح اليوم للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني وكان في استقباله آرا شاورديان، ممثل الأقلية الدينية للمسيحيين الأرمن في البرلمان.

وصول وزير الخارجية الليبي إلى طهران

وصل سيد طاهر سالم محمد الباعور وزير الخارجية الليبي بالوكالة مع وفد من هذا البلد إلى مطار الإمام الخميني الدولي صباح اليوم للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني.

وصول برلماني ايسلندي الى طهران

وصل بریكیر بارارینسون، عضو البرلمان الأيسلندي، إلى مطار الإمام الخميني الدولي في طهران لحضور مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني.

تجدر الإشارة إلى أنه أقيمت يوم الأحد 28 يوليو، مراسم تنفيذ مرسوم الرئيس مسعود بزشكيان، وتم تسليم نص مرسوم الرئاسة الرابعة عشرة للرئيس المنتخب من قبل سماحة القائد.

وبحسب المادة 121 من الدستور، يجب على رئيس الجمهورية أداء اليمين الدستورية أمام كلام الله المجيد وبحضور أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية في مجلس الشورى الإسلامي.

وستقام مراسم أداء اليمين للرئيس "مسعود بزشكيان" في مجلس الشورى الإسلامي، مساء الثلاثاء 30 يوليو. وبحسب علي رضا شريفي النائب التنفيذي للبرلمان سيشارك أكثر من 70 وفدا أجنبيا من دول مختلفة في هذه المراسم.

يتبع..