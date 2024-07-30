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٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٨ ص

شريفي: 86 دولة تشارك في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني

شريفي: 86 دولة تشارك في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني

قال رئيس مقر اقامة مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني، إن هذه المراسم ستقام في القاعة العامة للبرلمان بحضور 86 دولة، منها 104 وفود ومنظمات دولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال علي رضا شريفي نائب الرئيس التنفيذي لمجلس الشورى الإسلامي صباح اليوم، عن إقامة هذا الحفل في القاعة العامة لمجلس الشورى الإسلامي: ان هذه المراسم ستقام في القاعة العامة للمجلس بحضور 86 دولة، بما في ذلك 104 وفود ومنظمة دولية بالإضافة إلى الضيوف المحليين وممثلي الشعب الإيراني الأعزاء.

وذكر: بناء على تعليمات أصدرها محمد باقر قاليباف رئيس المجلس الشورى الإسلامي، تم تشكيل طاقم حفل تنصيب الولاية الرئاسية الرابعة عشرة، والذي ضم لجاناً مختلفة.

وأضاف شريفي: "الأجهزة الخارجية عملت بجد والبرنامج الذي ينعقد اليوم هو بجهود العديد من الإدارات، بما في ذلك زملائنا ولجاننا داخل البرلمان، وكذلك المؤسسات والوزارات ذات الصلة في الدولة".

وتابع القول: إن برنامج بعد الظهر ستقام في القاعة العامة بحضور الضيوف. وبطبيعة الحال، بسبب محدودية المساحة، تمت دعوة الضيوف المحليين بشكل أقل.

/انتهى/

رمز الخبر 1946976

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