  1. إيران
  2. السياسة
٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٩:٠٤ ص

لحظة بلحظة؛

استمرار حضور الوفود الأجنبية في طهران للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني

استمرار حضور الوفود الأجنبية في طهران للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني

تستمر حضور الوفود الأجنبية إلى طهران منذ امس حتى الساعات المتبقية لمراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني التاسع .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تستمر حضور الوفود الأجنبية إلى طهران منذ امس حتى الساعات المتبقية لمراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني التاسع .

وصول رئيس طاجيكستان الى طهران

وصل إمام علي رحمن رئيس طاجيكستان، إلى بلدنا صباح (الثلاثاء) للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني عبر مطار مهراباد الدولي.

ادامه ورود هیات‌های خارجی به تهران

وصول وزير الخارجية المصري إلى طهران

كان وزير الخارجية المصري بدر أحمد محمد عبدالعاطي مسؤولًا آخر وصل إلى مطار الإمام الخميني الدولي اليوم لحضور مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني.

ادامه ورود هیات‌های خارجی به تهران

وصول نائب رئيس تركمانستان إلى طهران

وصل نائب رئيس تركمانستان رشيد مردوف إلى مطار مهراباد الدولي صباح يوم الثلاثاء لحضور مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني التاسع.

ادامه ورود هیات‌های خارجی به ایران/ انریکه مورا وارد تهران شد

يتبع...

رمز الخبر 1946973

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات