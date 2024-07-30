استمرار حضور الوفود الأجنبية في طهران للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تستمر حضور الوفود الأجنبية إلى طهران منذ امس حتى الساعات المتبقية لمراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني التاسع .

وصول رئيس طاجيكستان الى طهران

وصل إمام علي رحمن رئيس طاجيكستان، إلى بلدنا صباح (الثلاثاء) للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني عبر مطار مهراباد الدولي.

وصول وزير الخارجية المصري إلى طهران

كان وزير الخارجية المصري بدر أحمد محمد عبدالعاطي مسؤولًا آخر وصل إلى مطار الإمام الخميني الدولي اليوم لحضور مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني.

وصول نائب رئيس تركمانستان إلى طهران

وصل نائب رئيس تركمانستان رشيد مردوف إلى مطار مهراباد الدولي صباح يوم الثلاثاء لحضور مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني التاسع.

يتبع...