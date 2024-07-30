قائد الثورة الإسلامية يستقبل الرئيس الطاجيكستاني والوفد المرافق له

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل سماحة قائد الثورة الإسلامية آية السيد علي الخامنئي (مدظله العالي) ، رئيس طاجيكستان امام علي رحمن والوفد المرافق له، الذي وصل إلى طهران لحضور مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني.

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