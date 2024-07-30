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٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٩ ص

قائد الثورة الإسلامية يستقبل الرئيس الطاجيكستاني والوفد المرافق له

قائد الثورة الإسلامية يستقبل الرئيس الطاجيكستاني والوفد المرافق له

استقبل سماحة قائد الثورة الإسلامية، رئيس طاجيكستان والوفد المرافق له، الذي وصل إلى طهران لحضور مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل سماحة قائد الثورة الإسلامية آية السيد علي الخامنئي (مدظله العالي) ، رئيس طاجيكستان امام علي رحمن والوفد المرافق له، الذي وصل إلى طهران لحضور مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني.

قائد الثورة الإسلامية يستقبل الرئيس الطاجيكستاني والوفد المرافق له

/انتهى/

رمز الخبر 1946978

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