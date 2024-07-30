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٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٠:٤٥ ص

خلال لقاء مع رئيس البرلمان الماليزي؛

بزشكيان: سنجعل علاقات الصداقة مع ماليزيا أقوى وأكثر فعالية

بزشكيان: سنجعل علاقات الصداقة مع ماليزيا أقوى وأكثر فعالية

ثمن الرئيس الايراني مسعود بزشكيان خلال لقاء مع رئيس البرلمان الماليزي، مواقف ماليزيا بشأن القضية الفلسطينية، وأكد على ضرورة تعزيز الوحدة بين الدول الإسلامية ضد الكيان الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف الرئيس مسعود بزشكيان العلاقات بين إيران وماليزيا بالودية والأخوية، وذلك خلال لقاء مع "داتو جوهرين عبدول" رئيس البرلمان الماليزي الذي زار طهران للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني.

وقال الرئيس نعتزم أن نجعل هذه العلاقات أكثر صلابة وقوة وفعالية في الفترة الجديدة وبإرادة كبار المسؤولين في البلدين

وأكد الرئيس كذلك اهتمام طهران بتعزيز العلاقات مع كوالالمبور في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية والسياسية والعلمية والتكنولوجية على أساس القواسم الثقافية والدينية المشتركة بين البلدين.

وفي جزء آخر من كلمته وصف الأحداث المريرة والمؤسفة في غزة بأنها مثال واضح على الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الفصل العنصري الصهيوني، وبينما ثمن موقف ماليزيا الثابت في دعم شعب فلسطين المظلوم، دعا إلى مزيد من الوحدة والتماسك للأمة الإسلامية لمنع ووقف هذه الجرائم.

وفي هذا اللقاء، ذكر داتو جوهرين عبدول، رئيس برلمان ماليزيا، أثناء تهنئته مرة أخرى بانتخاب وتعيين الدكتور بزشكيان رئيسًا للأمة الإيرانية، أن العلاقات بين البلدين لها خلفية تاريخية. وأكد أن بلاده مهتمة بتطوير وتعزيز هذه العلاقات لما فيه مصلحة البلدين والأمة الإسلامية أيضا.

وشدد رئيس البرلمان الماليزي على أهمية دور ومكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتبارها محور الاستقرار والأمن في المنطقة وأكد: اليوم وفي ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي محور الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم الإسلامي ونأمل أن نشهد دور إيران في فترة مسؤوليتكم أكثر وأفضل في إحلال السلام والأمن في المنطقة.

وأشار أيضاً إلى رئاسة ماليزيا لمنظمة أسيان وأكد على اهتمام الدول الأعضاء في هذه المنظمة بتطوير العلاقات مع إيران وطالب بتوسيع المزيد من التفاعلات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أساس هذه المنظمة لصالح جميع دول العالم.

/انتهى/

رمز الخبر 1946977

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