بزشكيان: نريد أن يكون لإيران تفاعل بناء وفعال مع العالم/ نعمل على تخليص الشعب الفلسطيني من الاحتلال

وأفادت مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أكد اليوم الثلاثاء في كلمة خلال مراسم أداء اليمين الدستورية، أن الحكومة الرابعة عشرة هي حكومة الوحدة الوطنية وستكون محور التقارب والالتزام بالدستور ووثيقة الرؤية والسياسات العامة لقائد الثورة.

وقال بزشكيان، لقد خلقت الانتخابات الرئاسية في دورتها الرابعة عشرة فرصة جديدة. الفرصة لسماع أصوات جميع أفراد الشعب الذين يريدون التحول.

وأضاف، ان الحكومة الرابعة عشرة هي حكومة الوحدة الوطنية وستكون محور التقارب والالتزام بالدستور ووثيقة الرؤية والسياسات العامة لقائد الثورة. والدستور هو ميثاقنا الوطني. وتحدد الوثيقة رؤيتنا المستقبلية وتحدد السياسات العامة لكيفية توافقنا على الرؤية.

وتابع، نريد أن يكون لإيران تفاعل بناء وفعال مع العالم على أساس مبادئ الشرف والحكمة والمنفعة.

وأكد الرئيس الإيراني أن سياساتنا الخارجية تعتمد على التقارب مع دول الجوار والوحدة الاقتصادية والسياسية، وقال، سنعمل على تعزيز العلاقات الإقليمية والتعاون مع الجميع على أسس الحكمة والمصالح المشتركة.

وأضاف: بلادنا لن تسمح باستمرار الوجود الأجنبي في منطقتنا، وقال، من يدعمون قتلة الأطفال في غزة لا يمكن أن يعطونا دروساً في حقوق الإنسان.

وأكد بزشكيان أن "إسرائيل" ترتكب جرائم بحق المدنيين ولا نقبل أن تعطينا دروساً في السلام، وقال، نعمل على تخليص الشعب الفلسطيني العزيز من الاحتلال البغيض.