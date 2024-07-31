بزشكيان: الكيان الصهيوني سيشهد قريبا نتائج أعماله الجبانة والإرهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعرب الرئيس الايراني مسعود بزشكيان عقب العمل الإجرامي لاغتيال سيد إسماعيل هنية، رئيس حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية، الذي زار طهران لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس عن تعازيه لحركة حماس والأمة الإسلامية والمقاومين وأمة فلسطين العظيمة.

وقال إن الكيان الصهيوني الذي بعد أشهر من القتل والجرائم والدمار في غزة وصل إلى طريق مسدود وغير قادر على التخلص من عواقب سياسته التاريخية القائمة على الاحتلال والإرهاب والتمييز العنصري والقتل الجماعي، لجاء الى اغتيال الشهيد اسماعيل هنية.

وتابع القول إن هذا العمل الإرهابي، كغيره من الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني، ينتهك القوانين والأنظمة الدولية، ويظهر ضرورة العمل الموحد للعالم، وخاصة الدول الإسلامية، للتعامل مع هذا الكيان المجرم والمحتل.

لقد ارتكبت هذه الجريمة في طهران عندما كان أخونا العزيز الشهيد إسماعيل هنية ضيفا رسميا على الرئيس والجمهورية الإسلامية الإيرانية .

ولن تتقاعس جمهورية إيران الإسلامية عن حماية سلامة أراضيها وسيادتها الوطنية وشرفها وهيبتها، وسيرى الكيان الصهيوني قريبا نتائج أعماله الجبانة والإرهابية.

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