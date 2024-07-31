فيديو ينشر لأول مرة من لقاء الشهيد هنية مع قائد الثورة

نشر فيديو لأول مرة من لمشاهد من احدى لقاءات الشهيد المجاهد اسماعيل هنية مع قائد الثورة الاسلامية، حيث يوضح الشهيد انو قدم اكثر من 60 شهيد من عائلته في حرب غزة.