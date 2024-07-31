https://ar.mehrnews.com/news/1947035/ ٣١/٠٧/٢٠٢٤، ٦:٢٢ م رمز الخبر 1947035 إيران السياسة إيران السياسة ٣١/٠٧/٢٠٢٤، ٦:٢٢ م فيديو ينشر لأول مرة من لقاء الشهيد هنية مع قائد الثورة نشر فيديو لأول مرة من لمشاهد من احدى لقاءات الشهيد المجاهد اسماعيل هنية مع قائد الثورة الاسلامية، حيث يوضح الشهيد انو قدم اكثر من 60 شهيد من عائلته في حرب غزة. رمز الخبر 1947035 کپی شد محتوى ذات صلة إهداء أسرة الشهيد عماد مغنية صورة تذكارية تجمع الإمام الخامنئي بوالدي الشهيد مراسم وداع الشهيد مدافع الحرم مهدي بيدي جدار في أصفهان يروي قصة شهيد /صور/ سمات اسماعيل هنية قائد الثورة الاسلامية ايران
تعليقك