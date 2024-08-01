قائد الثورة الإسلامیة یقیم صلاة الجنازة على جثمان الشهيد إسماعيل هنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صلى قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، صباح اليوم الخميس، في جامعة طهران، على جثمان الشهيد إسماعيل هنية المجاهد البارز في المقاومة الفلسطينية.

وعقب استشهاد المجاهد الكبير السيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عزى قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، في بيان، الأمة الإسلامية وجبهة المقاومة والشعب الفلسطيني الشامخ، باستشهاد هذا القائد المجاهد الشجاع والبارز.

وأكد سماحته أن الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي مهد لنفسه بهذا العمل الأرضية لعقاب قاس ونعتبر من واجبنا الثأر لدمائه حيث استشهد في أراضي الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

وقال قائد الثورة الإسلامية، انتقل القائد المجاهد الفلسطيني الشجاع والبارز السيد إسماعيل هنية إلى جوار ربه فجر الليلة الماضية، وخيم الحزن على جبهة المقاومة . لقد استهدف الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي ضيفنا العزيز في بيتنا وأفجعنا مما أدى إلى استشهاده، لكنه مهد لنفسه أيضاً عقاباً قاسياً.

/انتهی/