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٠٢‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٨:٣٦ ص

إطلاق نحو 60 صاروخا من لبنان على الجليل الغربي

إطلاق نحو 60 صاروخا من لبنان على الجليل الغربي

استأنف حزب الله اللبناني قصف المستوطنات الصهيونية بعد 48 ساعة من الهدوء، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، أن 4 سوريين على الأقل استشهدوا في غارة إسرائيلية على بلدة شمع في الجنوب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه بعد 48 ساعة من الهدوء في الشمال أطلق حزب الله، مساء الخميس، " 60 صاروخا نحو إسرائيل، أُسقط 15 منها".

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق عشرات الصواريخ تجاه الجليل الغربي شمال البلاد لأول مرة منذ اغتيال القائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر الثلاثاء الماضي.

وتحدثت صحيفة معاريف عن اعتراض صاروخي في سماء مدينة نهاريا، إثر دفعة صاروخية أُطلقت من جنوب لبنان.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الخميس أن 4 سوريين على الأقل استشهدوا في غارة إسرائيلية على بلدة شمع في الجنوب.

/انتهى/

رمز الخبر 1947074

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