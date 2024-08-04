باقري كني: ارادة إيران على محاسبة الكيان الصهيوني أمر جدي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب علي باقري على منصة إكس: ردا على الاتصال الهاتفي من وزيري خارجية الأردن ومصر، والذي كان ثاني اتصال هاتفي بيننا خلال الـ 48 ساعة الماضية، تبادلنا وجهات النظر حول سير التطورات في المنطقة، واتفقنا على مواصلة المشاورات بين دول المنطقة.

وأضاف: إن الوضع في منطقة غرب آسيا حساس بشكل خاص بسبب استمرار الجرائم والمغامرات الخطيرة للعصابة الإجرامية الحاكمة في تل أبيب.

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية: على الدول الإسلامية في المنطقة منع استمرار الإبادة الجماعية في غزة وتوسيع عدوان الكيان الصهيوني في المنطقة من خلال اتخاذ موقف موحد وحاسم وإجراءات منسقة. إن ارادة إيران على محاسبة الكيان الصهيوني أمر جدي.

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