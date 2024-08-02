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٠٢‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٤ م

باقري كني: الدول الإسلامية ترحب باقتراح إيران لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي

باقري كني: الدول الإسلامية ترحب باقتراح إيران لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي

اعلن القائم بالاعمال لوزير الخارجية الايراني علي باقري كني، قد تم الترحيب بطلب عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب علي باقري كني القائم بأعمال وزير الخارجية على شبكة التواصل الاجتماعي X: "في اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية قطر والسعودية وتركيا ومصر وعمان والأردن وروسيا والجزائر والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيما ادنت بشدة العمل الإرهابي للكيان الصهيوني باستشهاد إسماعيل هنية حذرت من مغبة استمرار جرائم هذا الكيان المحتل.

كما طلبت في هذه المناقشات عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي للتحقيق في هذا العمل الجبان والإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني وإدانته ومحاسبته على الجرائم التي ارتكبها، وهذا الاقتراح لاقى ترحيبا من قبل الدول الاسلامية.

/انتهى/

رمز الخبر 1947083

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