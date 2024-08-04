وزير الخارجية الأردني يزور طهران اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيزور وزير الخارجية الاردني طهران، بعد ظهر اليوم الاحد، وسيلتقي من خلال زيارته، مع القائم بأعمال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايراني، علي باقري كني بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة والعلاقات الثنائية.

وبحسب هذا التقرير، فقد أجرى ايمن الصفدي وعلي باقري كني، خلال الـ 48 ساعة الماضية، عبر اتصالين هاتفيين مشاورات ومناقشات حول آخر التطورات في المنطقة، وخاصة الجرائم الارهابية الأخيرة، للكيان الصهيوني بما في ذلك اغتيال رئيس مكتب حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية(حماس) إسماعيل هنية في طهران.

ومن المتوقع أن يلتقي هذا الدبلوماسي الأردني ويتشاور مع عدد من المسؤولين الآخرين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال زيارته إلى طهران.

/انتهى/