الخارجية الأردنية: الصفدي يزور طهران حاملا رسالة من الملك إلى الرئيس الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يزور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث سينقل رسالة من الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حول الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية.

وبحسب الخارجية الأردنية، سيجري الصفدي خلال الزيارة محادثات موسعة مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني.

وكان علي باقري قد قال في منشور على منصة إكس: الليلة الماضية، رداً على الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية الأردن ومصر، والذي كان الاتصال الهاتفي الثاني بيننا خلال الـ 48 ساعة الماضية، تبادلنا وجهات النظر حول عملية التطورات في المنطقة، وأكدنا نحن الثلاثة على استمرار التشاور بين دول المنطقة.

وأشار باقري إلى أن الوضع في منطقة غرب آسيا يحظى بحساسية خاصة بسبب استمرار الجرائم والمغامرات الخطيرة للعصابة الإجرامية الحاكمة في تل أبيب.

وأضاف، ينبغي على الدول الإسلامية في المنطقة منع استمرار الإبادة الجماعية في غزة وتوسع عدوان الكيان الصهيوني في المنطقة من خلال اتخاذ موقف موحد وحاسم وإجراءات منسقة. إن تصميم إيران على محاسبة الكيان أمر جدي.

/انتهى/