حجة الإسلام خاموشي يلتقي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي في مكة المكرمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت السفارة الإيرانية في الرياض؛ عن لقاء حجة الإسلام والمسلمين السيد مهدي خاموشي الذي حاليا حاضر في المملكة العربية السعودية للمشاركة في الاجتماع التاسع لوزراء الإرشاد والأوقاف للدول الإسلامية في مكة المكرمة مع عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد السعودي.

وفي هذا اللقاء أشار السيد خاموشي إلى ضرورة التحرك الجاد من قبل الدول الإسلامية ضد جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين، وأكد على الدور البارز والفعال للجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية في هذا المسار.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح عمر وتاريخ الوقف في إيران ووجود أوقاف يزيد تاريخها عن ألف عام، وأشار إلى مدى الوقف في بلادنا واوضح عن امثلة ناجحة للوقف في مجال المستشفيات وشؤون البنية التحتية والتقنيات الجديدة والمراكز العلمية والإنتاج المعرفي.

وفي هذا اللقاء أعرب وزير الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، عن ارتياحه لحضور الوفد الإيراني في السعودية واكد على أهمية التعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على المستوى الثنائي والعالم الإسلامي.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية السعودي، في معرض شرحه لأوضاع الأوقاف في السعودية، على تبادل الآراء والاستفادة من تجارب بعضنا البعض في الشأن الإسلامي.

ووصل وفد بلادنا إلى جدة يوم السبت بدعوة من الجانب السعودي وكان في استقباله القنصل العام لبلادنا ومساعد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

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