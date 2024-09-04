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٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١:٤١ م

موقف أمريكي جديد من رد إيران: نأخذه على محمل الجد

موقف أمريكي جديد من رد إيران: نأخذه على محمل الجد

بينما امتنعت وزارة الدفاع الأمريكية عن التكهن بإمكانية تنفيذ تهديد إيران بمهاجمة الأراضي المحتلة، أعلنت عن تعاملها الجاد مع هذا التهديد.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنّه أكد البنتاغون أن الحكومة الأمريكية ملتزمة بالتوصل بسرعة إلى اتفاق بين تل أبيب وحماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بهدف إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين في قطاع غزة.

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنه لا توجد تكهنات حول ما إذا كانت إيران ستنفذ تهديدها بشن هجوم عسكري على الأراضي المحتلة ردا على اغتيال الشهيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مشيرة إلى أنها تأخذ هذا التهديد على محمل الجد.

وفقا لبيان صادر عن بنتاغون، ادعى وزير الدفاع الأمريكي لويد أستين، في محادثة هاتفية مع وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، أنه يجب محاسبة قادة حماس على مسؤوليتهم في قتل السجناء المدنيين.

وأخيرا، أشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن سياستها ضد عنف المستوطنين الصهاينة وتوسيع المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية واضحة وجلية.

/انتهی/

رمز الخبر 1948207

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