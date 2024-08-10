ممثيلة إيران في الأمم المتحدة: حق إيران في الدفاع المشروع لا علاقة له بوقف إطلاق النار في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ردت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، يوم الجمعة، بالتوقيت المحلي، على أسئلة حول ما إذا كانت إيران ستؤجل الرد على الكيان الإسرائيلي حتى محادثات الأسبوع المقبل بشأن وقف إطلاق النار، إن التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة هو أولويتنا؛ وأضاف: "أي اتفاق تقبله حماس سيكون مقبولا لدينا.

وأضافت ممثلية إيران في الأمم المتحدة: "لقد تم انتهاك أمننا القومي وسيادتنا في العمل الإرهابي الأخير للكيان الإسرائيلي. لدينا الحق في الدفاع المشروع، وهذا لا علاقة له بوقف إطلاق النار في غزة؛ لكننا نأمل أن يتم ردنا في الوقت المناسب وبطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل".

وقالت ممثلية إيران في الأمم المتحدة أيضًا عن القنوات الحالية لنقل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة: كانت هناك دائمًا قنوات رسمية مباشرة ووسيطة لنقل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة، ويفضل الطرفان أن تظل التفاصيل غير معلنة.

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